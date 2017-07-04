Раде предлагают запретить всем артистам из РФ выступления в Украине

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает запретить выступать российским артистам в Украине, а также выступления украинских артистов в оккупированном Крыму, ОРДЛО и России.

Законопроект №6660 предложили внефракционные нардепы Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский.

В пояснительной записке документа указано, что поскольку "Российская Федерация ведет и информационную войну против Украины, особенно с помощью российских гастролеров", то "чрезвычайно важным в целях обеспечения информационной безопасности и целостности нашего государства является запретить российским гастролерам проводить гастрольные мероприятия на территории Украины, в том числе и на оккупированной".

Кроме того, законопроект предлагает запретить украинским артистам выступления на оккупированных территориях Украины.

"С целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории агрессора и на временно оккупированной территории", - говорится в пояснительной записке.

Запрет украинским артистам выступлений на оккупированных территориях Украины объясняется тем, что там невозможно гарантировать безопасность. А относительно запрета выступлений в России, то авторы законопроекта считают, что в этом случае артисты "могут стать ее заложниками или объектами для использования в пропагандистских целях".

Ранее председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко сообщил, что за первые пять месяцев 2017 года на украинской границе с Россией запретили въезд 616 россиянам на территорию Украины.

Кроме того, по состоянию на конец мая этого года запрещен въезд 40 артистам и другим публичным лицам с РФ.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич сообщил, что 300 тысячам украинцев запрещен въезд в Россию и Беларусь.

Олег Твердь для УП