ГПУ открыла дела за доведение Приватбанка до банкротства - Шлапак

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Вторник, 4 июля 2017, 11:50

Генеральная прокуратура Украины начала расследование и открыла уголовные дела за доведение Приватбанка до банкротства.

Об этом заявил на итоговой пресс-конференции глава банка Александр Шлапак.

"Сегодня ГПУ по представленным нами данными открыла несколько уголовных дел по статьям 218 и 220 уголовного кодекса, а именно — доведения банка до банкротства", — сказал глава банка.

Фамилии личностей, на которых открыты дела, Шлапак не уточнил.

Экономическая правда

Темы: Приват Генпрокуратура
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