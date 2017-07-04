ГПУ открыла дела за доведение Приватбанка до банкротства - Шлапак

Генеральная прокуратура Украины начала расследование и открыла уголовные дела за доведение Приватбанка до банкротства.

Об этом заявил на итоговой пресс-конференции глава банка Александр Шлапак.

"Сегодня ГПУ по представленным нами данными открыла несколько уголовных дел по статьям 218 и 220 уголовного кодекса, а именно — доведения банка до банкротства", — сказал глава банка.

Фамилии личностей, на которых открыты дела, Шлапак не уточнил.

Экономическая правда