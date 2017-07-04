На комитете Рады Довгого защищают от Луценко

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Вторник, 4 июля 2017, 12:06

Народный депутат из фракции "Радикальная партия" Олег Куприенко спорит с генеральным прокурором Юрием Луценко по представлению на народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Об этом со заседание регламентного комитета во вторник сообщает корреспондент "Украинской правды".

"На чем вы базируете обвинения На каких-то документах, которых нет в представлении", – говорил Куприенко.

"Как на каких? На допросе свидетелей, на решениях Киевского городского совета", – возмущался Луценко.

В свою очередь Куприенко настаивал, что этих документов в представлении нет.

 
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Луценко объяснил, что городская власть не имела права выделять землю жилищному кооперативу на территории заповедника.

После этого "радикал" спросил, должен ли знать секретарь городского совета все предыдущие решения городского совета относительно заповедников.

Луценко на это отреагировал: "Он не с Марса упал. Он должен знать законодательство, не может жилищный кооператив претендовать на 100 га земли. Не могут 4 человека получить 100 га для улучшения жилищных условий".

После этого нардеп-"радикал" поинтересовался, есть ли в Генеральной прокуратуре дело на экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. На это Луценко ответил, что проводятся экспертизы.

Как сообщалось, 4 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого.

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Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого 21 июня.

Довгий фигурирует в деле о незаконном отчуждении земель в Киеве в 2007 году.

Роман Кравец, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Генпрокуратура
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