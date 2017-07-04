Шлапак не готов идти на НБУ
Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что не готов возглавить НБУ.
Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.
"Я не готов возглавить Национальный банк и не хочу этого делать. Точка." - сказал он.
При этом он отметил, что соответствующее предложение ему и не поступало.
Также он сообщил, что наблюдательный совет Приватбанка рассмотрит заявление об его отставке 20 июля.
"Пока что нет, [заявление об отставке набсовет] не удовлетворил. Заседание набсовета запланировано на 20 июля и тогда заявление будет рассмотрено", - сказал он.
При этом Шлапак отметил, что может остаться работать в банке на должности консультанта, если пригласит будущий предправления.
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