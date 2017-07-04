Шлапак не готов идти на НБУ

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Вторник, 4 июля 2017, 12:19

Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что не готов возглавить НБУ.

Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.

"Я не готов возглавить Национальный банк и не хочу этого делать. Точка." - сказал он.

При этом он отметил, что соответствующее предложение ему и не поступало.

Также он сообщил, что наблюдательный совет Приватбанка рассмотрит заявление об его отставке 20 июля.

"Пока что нет, [заявление об отставке набсовет] не удовлетворил. Заседание набсовета запланировано на 20 июля и тогда заявление будет рассмотрено", - сказал он.

При этом Шлапак отметил, что может остаться работать в банке на должности консультанта, если пригласит будущий предправления.

Экономическая правда

Темы: НБУ
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