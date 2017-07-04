В штабе АТО уточнили потери за сутки: 2 погибших, 3 раненых

3 июля в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения.



Об этом на брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"К сожалению, за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли в результате вражеских обстрелов. Это произошло на Светлодарской дуге, а также в районе населенного пункта Майорское", – сказал полковник.



"Кроме того еще трое военнослужащих ВСУ получили ранения", – добавил он.



Валентина Романенко, УП