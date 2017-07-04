В Раде требовали обнародования решения о конфискации "денег Януковича"

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции потребовали обнародовать решение суда о конфискации $1,5 млрд Виктора Януковича и его окружения.

Однако комитет не смог принять никакого решения по этому вопросу, сообщает LIGA.net.

Представитель Transparency International Ukraine Андрей Слюсар на заседании отметил, что решение Краматорского горсуда о конфискации средств, вопреки действующему законодательству, до сих пор не опубликовано в реестре судебных решений, а потому общественный контроль за его выполнением невозможен.

В то же время Слюсар подчеркнул, что характер решения "вызывает опасения" и есть риск его обжалования, после которого конфискованные активы, возможно, придется вернуть.

Также представитель TIU заявил, что мотивировки военной прокуратуры по поводу непубликации решения "противоречат закону и применены без оснований".

По этим причинам общественники просят антикоррупционный комитет обязать прокуратуру рассекретить и обнародовать решение о конфискации средств Януковича, добавил Слюсар.

Народный депутат Сергей Лещенко, который, по его словам, смог ознакомиться с данным судебным решением, назвал его "чрезвычайно уязвимым для критики" и дальнейшего обжалования.

Поскольку представители военной прокуратуры на заседании комитета отсутствовали, парламентарии не имели возможности услышать их аргументы – и перешли к рассмотрению следующего вопроса.

Также в ходе дискуссии прозвучало утверждение, что подозреваемый в коррупции бывший военный прокурор АТО Константин Кулик был недавно награжден орденом "За заслуги" III степени именно за завершение "дела о конфискации 1,5 миллиардов".

28 апреля 2017 года стало известно, что Краматорский суд постановил конфисковать в госбюджет $1,5 млрд, арестованных на счетах окружения Януковича.

В июне сообщалось, что военная прокуратура запретила публиковать данное решение "до завершения досудебного расследования в уголовном производстве ".