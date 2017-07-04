Боевики до сих пор молчат о Васине – Геращенко

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Вторник, 4 июля 2017, 17:07

Боевики из ОРДЛО не дают никакого ответа на запросы Киева о судьбе задержанных украинцев.

Об этом написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что во вторник Международному комитету Красного креста удалось передать посылки от родственников заложников в Макеевскую колонию.

"К самим ребятам МККК в очередной раз не пустили, снова категорически отказали в допуске к нашим заложникам", - написала она, добавив, что представителей миссии не допустили к заложникам еще ни разу.

"Сегодня на оккупированных территориях - уже 132 заложники, цифра растет, добавляются гражданские, а ОРДЛО не дают нам никакого ответа на наши запросы о судьбе украинцев (в частности, и о местонахождении Стаса Асеева, других). Зато продолжают настаивать на освобождении преступников, не имеют никакого отношения к АТО, например, беркутовцев, убивших Небесную сотню. Это для понимания, что происходит в Минске", - написала Геращенко.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом - Станистлав Васин.

В СБУ заявили, что Станислав Асеев действительно исчез в начале июня на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Как известно, Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Темы: Геращенко АТО Донбасс
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