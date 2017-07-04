СК России засекретил дело о кражах на строительстве в резиденции Путина

Следственный комитет России присвоил гриф "совершенно секретно" делу о хищении в резиденции президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к ФСБ источники.

"В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях", - сказал источник.

В конце июня адвокаты фигурантов дела дали подписку о неразглашении государственной тайны.

По словам защитника Руслана Коблева, у адвоката главного фигуранта дела Андрея Каминова подписку пока не брали.

"Но, видимо, отберут, поскольку СКР в последнее время пытается засекретить все, что плохо лежит. Мы к этому критически относимся", - сказал Коблев.

Он считает, что к гостайне могут косвенно относиться сведения о номенклатуре госконтрактов, которые упоминаются в деле, а также технические задания к ним.

Как сообщалось, в России ищут разворовавших более 5,5 млрд рублей при строительстве резиденции президента РФ Владимира Путина.