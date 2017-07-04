Трем областям обещают ливни и град

До конца суток 4 июля в трех областях на востоке Украины прогнозируется резкое ухудшение погоды.



Об этом во вторник сообщает ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.



"До конца суток 4 июля в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные ливни, крупный град, шквалы 25-28 м/с", - говорится в сообщении.



"5 июля ночью в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях грозы", - заявили в ДСНС.



Как известно, днем ​​4 июля в южной части Украины обещали порывы ветра 15-20 м/с; в южных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы.



Украинская правда