Госкино запретило украинский сериал и российский фильм

Экспертная комиссия по вопросам распространения фильмов запретила демонстрировать на территории Украины российский фильм "Задача особой важности. Операция "Тайфун" и украинский телесериал "Офицерские жены".

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования т/с "Офицерские жены" Украина, 2015, реж. Д. Петрунь) и т/ф "Задача особой важности. Операция "Тайфун" (Россия, 2013, реж. П. Амелин).

Эти кинопроизведения, согласно заключению, содержат нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15-1 Закона Украины "О кинематографии".

Украинская правда