Пограничники за полгода запретили вьезд в Украину 70 артистам

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Вторник, 4 июля 2017, 22:51

Госпогранслужба с начала года запретила въезд в Украину 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым.

Как сообщил в комментарии Крым.Реалии спикер украинского погранведомства Олег Слободян, список будет расширяться.

"Мы надеемся, что у нас информации о тех или иных артистах будет появляться больше. Я напоминаю, что у нас на сайте есть стоп-лист, куда мы просим сообщать о тех, кто посещал Крым. И я думаю, что качество фильтрации этой категории иностранцев будет расти", – сказал он.

При этом представитель погранслужбы Украины отметил, что на данный момент в рамках ведомства нет необходимости в создании отдельного подразделения или должности для отслеживания гастролеров из России, "механизм отработан".

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов.

По мнению авторов законопроекта, "российские гастролеры, выступая на территории Украины, в том числе оккупированной, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа".

Исключение на въезд в Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для постоянно проживающих в Украине. Для нарушителей норм депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе уголовную.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство.

Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Темы: культура Пограничная служба
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