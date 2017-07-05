В Белом доме назвали дату встречи Трампа и Путина

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу после полудня в пятницу, 7 июля.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Reuters.

"Эта первая встреча лидеров состоится в Германии во время саммита G20", - говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что Путин в ходе встречи с Трампом хочет затронуть темы терроризма и контроля над вооружением.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил договоренности о встрече двух президентов в кулуарах саммита, однако не сообщил, какие вопросы они обсудят.