Военный РФ Агеев содержится в СИЗО в Старобельске

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Среда, 5 июля 2017, 03:27

Российский военный Виктор Агеев, который воевал на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР", сейчас находится в СИЗО в Старобельске.

Об этом сообщает "Громадське".

Агееву и трем другим боевикам, которые вместе с ним попали в плен, избрана мера пресечения по статье "террористический акт". Это уроженцы Северодонецка Даниил Гладков и Андрей Стоянов, а также луганчанин Богдан Венгер.

Все четверо арестованы без права внесения залога.

В СИЗО, комментируя информацию о возможном ранении Агеева во время взятия в плен, сообщили, что с его здоровьем все в порядке.

Дело расследует следственный отдел управления СБУ Луганской области, а процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Украины.

Как стало известно 25 июня, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. Минобороны РФ опровергает эту информацию, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

Темы: Росcия пленные
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