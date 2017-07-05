Сутки в АТО: 15 обстрелов, среди военных ВСУ потерь нет

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Среда, 5 июля 2017, 06:58

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь, ситуация постепенно стабилизируется.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинские военные 4 июля не пострадали.

На Приморском направлении зафиксировано 7 обстрелов.

Вечером сепаратисты били по позициям украинских сил в районе Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино из стрелкового оружия. Вблизи Водяного - из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, еще утром и днем ​​боевики обстреляли силы АТО в Гнутово и Лебединском из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении сепаратисты били 6 раз.

Еще до рассвета боевики открывали огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Опытного и Зайцево из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, иногда - из вооружения БМП.

После захода солнца террористы также открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским силам в Авдеевке. Из БМП и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли один из опорных пунктов ВСУ вблизи Зайцево.

На Луганском направлении боевики били 2 раза.

"В частности, еще днем ​​под вражеским огнем из гранатометов и БМП оказались наши укрепления вблизи н.п. Кряковка. А поздно вечером боевики из стрелкового оружия различных калибров и подствольных гранатометов обстреляли одно из украинских подразделений, которая держит оборону неподалеку Станицы Луганской", - отметили в штабе.

Темы: АТО Донбасс
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