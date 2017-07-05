Часть Мариуполя осталась без света

489 просмотров
Среда, 5 июля 2017, 09:26

Спасатели возобновили электроснабжение в 78 населенных пунктах в четырех областях, которые были обесточены в результате непогоды в ночь с 1 на 2 июля.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается также, что 4 июля в результате сложных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты и порывы линий электропередач в Донецкой области произошло обесточивание 13 населенных пунктов и частично города Мариуполь (129 трансформаторных подстанций).

По состоянию на 7 часов 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская - 43, Донецкая - 9 (частично м. Мариуполь (61 трансформаторная подстанция).

4 июля возобновлено электроснабжение 78 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Сумская - 55, Черкасская - 15, Кировоградская - 5 и Черниговская - 3, которые были обесточены с 1 на 2 июля.

Украинская правда

Темы: Мариуполь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Мариуполе начнет работу водная полиция 1 июля 2017, 18:11
От взрыва в Мариуполе пострадали 7 полицейских – Аброськин 23 июня 2017, 22:40
Троян обещает освободить всю оккупированную территорию 17 июня 2017, 13:50
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 5 июля. Террористы оставили Славянск, а ВР дала разрешение на арест Онищенко
Сутки в АТО: 15 обстрелов, среди военных ВСУ потерь нет
Киберполиция прекратила второй этап кибератаки Petya, в компании M.E.Doc прошел обыск
НАБУ и САП показали доказательства виновности Дейдея
Все новости
Книга

"Дорога святого Иакова": Отрывок из новой книги Звонки Матияш

Афиша на 30 июня – 2 июля

Atlas Weekend, пикник в саду, Маркес на литфаке...