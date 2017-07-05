Часть Мариуполя осталась без света

Спасатели возобновили электроснабжение в 78 населенных пунктах в четырех областях, которые были обесточены в результате непогоды в ночь с 1 на 2 июля.



Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается также, что 4 июля в результате сложных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты и порывы линий электропередач в Донецкой области произошло обесточивание 13 населенных пунктов и частично города Мариуполь (129 трансформаторных подстанций).



По состоянию на 7 часов 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская - 43, Донецкая - 9 (частично м. Мариуполь (61 трансформаторная подстанция).



4 июля возобновлено электроснабжение 78 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Сумская - 55, Черкасская - 15, Кировоградская - 5 и Черниговская - 3, которые были обесточены с 1 на 2 июля.



Украинская правда