Луценко о представлении на Лозового: Нас ждет третья серия

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Среда, 5 июля 2017, 10:06

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что возможное снятие неприкосновенности с депутатов коалиции сделает ее только сильнее.

Об этом он заявил перед заседанием регламентного комитета в среду.

"Я думаю, что очищение коалиции от нескольких нечестных депутатов сделает ее только сильнее", – заявил генпрокурор.

"Простая арифметика не работает. Арифметическое большинство, если ему не доверяет общество, работать не может. Напротив, если большинство станет меньше на несколько нечестных депутатов, то это сделает ее только сильнее", – добавил Луценко.

На вопрос, чего он ожидает от рассмотрения представления на депутата Андрея Лозового, генпрокурор ответил шуткой.

"Что ожидаю? Ну, это у нас третья серия", – сказал он.

В то же время Луценко в очередной раз заявил, что в деле Лозового нет никакой политической составляющей.

"Здесь нет политики. Есть уже прецедент депутата Бобова, который проходил по той же статье. Он заплатил недоплаченные налоги и дело закрыто", – напомнил Луценко.

Роман Романюк, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Генпрокуратура
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