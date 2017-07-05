"Без подозреваемых и четких версий": СМИ показали фильм о Шеремете

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Среда, 5 июля 2017, 13:11

Издание "Радио Свобода" показало документальный фильм об убитом журналисте "Украинской правды" Павла Шеремета.

Фильм "Шеремет. Цена Свободы" опубликован на сайте издания.

Как известно, Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не найдены. Не установлены мотивы убийства. Нет сведений и о том, продвинулось ли расследование.

В фильме рассказывается о работе Шеремета в трех странах – Беларуси, России и Украины.

В Минске в конце 1990-х он был арестован и провел в тюрьме три месяца. Позже белорусский президент Александр Лукашенко лишил Павла Шеремета гражданства.

"В России профессиональная карьера Шеремета складывалась поначалу успешно. Но в конце 2000-х он вынужден был покинуть главный федеральный канал, потому что не мог больше мириться с цензурой и давлением", - говорится в подводке к фильму.

В 2014 году он переехал жить в Украину.

Согласно последней информации, генеральный прокурор Юрий Луценко в июне 2017 июля заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела о убийстве Шеремета.

Темы: Дело Шеремета СМИ
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