Объявлен конкурс на нового члена НАПК вместо Рябошапки

Кабинет министров объявил конкурс по отбору нового члена Нацагентства по предупреждению коррупции вместо Руслана Рябошапки.

Об этом говорится в распоряжении правительства №437-р от 4 июля.

"В связи с досрочным прекращением полномочий члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции провести конкурс по отбору кандидатов на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в документе.

Кабмин назначил ответственным за проведение отбора первого заместителя министра юстиции Наталью Севостьянову.

Согласно распоряжению, кандидаты на в НАПК должны отвечать следующим требованиям: быть гражданами Украины; достичь 35-летнего возраста; иметь высшее образование; владеть государственным языком; быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять служебные обязанности члена агентства.

На заседании конкурсной комиссии Севостьянова заявила, что на эту должность уже есть 14 претендентов, которые прошли специальную проверку.

"Фактически мы имеем 14 финалистов, кандидатов, прошедших специальную проверку, 5 из которых предоставили необходимые пояснения в секретариат Кабмина и, в принципе, мы готовы смотреть всех", - цитируют ее "Украинские новости".

Чиновница добавила, что на собеседование в среду, 5 июля, были приглашены 8 кандидатов.

Как известно, 9 июня член НАПК Руслан Рябошапка подал в отставку.

Позднее появилась информация, что Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Рябошапки.

Украинская правда