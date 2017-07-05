Пинзеник рассказал о "сомнениях" регламентного комитета по Лозовому

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Среда, 5 июля 2017, 15:05

Исполняющий обязанности по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады председателя Павел Пинзеник пояснил, что комитет не поддержал представление Генпрокуратуры на привлечение к ответственности "радикала" Андрея Лозового, из-за "определенных сомнений".

Об этом он сказал 5 июля журналистам после заседания регламентного комитета, на котором рассматривалось соответствующее представление ГПУ.

"По нашему заключению представление является законным, поскольку внесено должным инициатором – генеральным прокурором Украины. Представление является мотивированным, то есть он имел достаточные мотивы, чтобы обращаться в Верховную Раду. Однако у нас есть сомнения относительно его достаточности и обоснованности", – заявил Пинзеник.

По словам и.о. председателя комитета, представление о Лозового было открыто 20 июня, а внесено в ВР 21 июня.

"У нас есть сомнения по поводу того, могли ли вообще какие-либо следственные действия осуществляться в пределах срока рассмотрения этого представления. Ведь Уголовно-процессуальный кодекс требует, чтобы обвинение базировалось именно на тех доказательствах, которые получены в данном уголовном производстве", – заявил Пинзеник.

Также, по его словам, у регламентного комитета есть также "определенные сомнения по поводу возможного истечения сроков давности для применения положений статьи 212 УК, а также в части доказания фактов умысла уклонения от уплаты налога".

В частности, по мнению членов комитета, налоговый долг Лозового не является согласованным в судебном порядке.

Как сообщалось, в заседании 5 июля регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление на снятие неприкосновенности с нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового и направил его председателю ВР Андрею Парубию. Теперь тот должен принять решение о вынесении представления на рассмотрение парламента.

Лозового подозревают в нанесении государству ущерба на сумму 1,8 млн грн путем умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов.

3 и 4 июля регламентный комитет принял похожие решения относительно депутатов из фракции "Народного фронта" и группы "Воля народа" Евгения Дейдея и Олеся Довгого.

Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Генпрокуратура
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