Лукашенко собирается посетить Украину – Геращенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует осуществить визит в Украину.

Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, об этом она узнала во время "короткого разговора" с самим Лукашенко на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Лукашенко сказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений", - написала Геращенко.

В свою очередь, она рассказала ему о работе "минских групп", которая только что закончилась, о том, что украинская сторона делает все, чтобы был прогресс, прежде всего в сфере безопасности и гуманитарном блоке, и что больше всего украинцев "беспокоит вопрос безопасности на Донбассе и заложников".

Ирина Геращенко общается с белоруссским лидером Александром Лукашенко Фото со страницы facebook Ирины геращенко

Как сообщалось, 2 июля журналиста "Украинской правды" Оксану Коваленко не пустили в Беларусь, сказав, что ей запрещен въезд на территорию страны. Пограничник объяснил, что поскольку Россия и Беларусь являются "союзными государствами", то ей запрещен въезд в обе эти страны.

Также в ночь на 11 февраля в Минске задержали украинского писателя Сергея Жадана, ему было сообщено о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Впоследствии этот запрет отменили.

Всего в списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, находится 300 тысяч украинцев.

В то же время на днях в белорусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР".

Украинская правда