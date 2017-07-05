Лукашенко собирается посетить Украину – Геращенко

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Среда, 5 июля 2017, 17:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует осуществить визит в Украину.

Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, об этом она узнала во время "короткого разговора" с самим Лукашенко на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Лукашенко сказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений", - написала Геращенко.

В свою очередь, она рассказала ему о работе "минских групп", которая только что закончилась, о том, что украинская сторона делает все, чтобы был прогресс, прежде всего в сфере безопасности и гуманитарном блоке, и что больше всего украинцев "беспокоит вопрос безопасности на Донбассе и заложников".

 
Ирина Геращенко общается с белоруссским лидером Александром Лукашенко
Фото со страницы facebook Ирины геращенко

Как сообщалось, 2 июля журналиста "Украинской правды" Оксану Коваленко не пустили в Беларусь, сказав, что ей запрещен въезд на территорию страны. Пограничник объяснил, что поскольку Россия и Беларусь являются "союзными государствами", то ей запрещен въезд в обе эти страны.

Также в ночь на 11 февраля в Минске задержали украинского писателя Сергея Жадана, ему было сообщено о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Впоследствии этот запрет отменили.

Всего в списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, находится 300 тысяч украинцев.

В то же время на днях в белорусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР".

Украинская правда

Темы: Лукашенко Беларусь
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