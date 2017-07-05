Дело МН17: Россия теперь вынуждена сотрудничать - посол

Рассмотрение дел подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17 в рамках нидерландского законодательства заставит Россию выполнять свои международно-правовые обязательства.



Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в интервью "УНИАН".



"Основными преимуществами такого варианта были наличие стабильного уголовного законодательства и системы правосудия, готовность нидерландской стороны обеспечить надлежащий судебное разбирательство и, что не менее важно, наличие у других государств, в том числе в России, международно-правовых обязательств", - сказал он.



"Речь идет, в частности, о том, что в соответствии с конвенций Совета Европы, Россия обязана оказывать взаимную правовую помощь по уголовным делам. Принимая во внимание позицию РФ по проблематике МН17, можно предположить, что такое взаимодействие будет, мягко говоря, непростой. Тем не менее, необходимые правовые рамки для такого сотрудничества существуют, и все будет зависеть от наличия политической воли со стороны РФ", - добавил Ченцов.



По его словам рассмотрение дела в Нидерландах упростит участие в процессе родных и близких погибших, поскольку большинство из них нидерландцы.



"К тому же, судебное разбирательство дела на национальном уровне продлится меньше времени, чем рассмотрение международным трибуналом", - сказал он.



Также Ченцов рассказал, что в ближайшее время Украина и Нидерланды подпишут соглашение о передаче соответствующих судебных производств



"Соглашение будет базироваться на многосторонних инструментах, регулирующих правовую помощь по уголовным делам. В то же время, она будет предусматривать практические аспекты передачи уголовного производства, не урегулированные ни национальным законодательством стран, ни международными договорами, участниками которых они являются", - сказал посол.



Он предположил, что обвинение могут быть выдвинуты в течение нескольких месяцев.



Как известно, агентство "Блумберг" сообщило, что дела подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.



Такое решение приняли представители стран, которые сотрудничают в расследовании этой катастрофы - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии.



Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.