Лидеров G20 призвали посмотреть в глаза украинским патриотам

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Среда, 5 июля 2017, 17:54

В Гамбурге, где в эту пятницу начнется саммит "Большой двадцатки", разместили плакаты с портретами украинских военных, волонтеров, медиков и других патриотов, которые противостоят российской агрессии.

Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

Эти мужественные люди объединены проектом "Внимательно посмотрите на эти лица" – "Look closely at their faces", который был основан УКМЦ, Посольством Украины в США и фотографом Романом Николаевым в сентябре 2016 года.

 

"Этот проект имеет очень важную цель – напомнить лидерам свободного мира, что Украина в 1994 году получала гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму, когда отдала, третий по величине в мире, ядерный арсенал. А теперь мужественно противостоит российской агрессии и защищает границы цивилизации", – отмечают в УКМЦ.

"Свободный мир должен быть решительным и более активно противодействовать попыткам реставрировать Империю зла. Саммит G20 – это удачная возможность для мировых лидеров заставить Россию остановиться и начать действовать в правовом поле", – отметила соучредитель Украинского кризисного медиа-центра Наталья Попович.

 
 

Подробнее о каждом участнике проекта можно прочитать на сайте herofaces.org.

Украинская правда

Темы: Минские соглашения Росcия АТО
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