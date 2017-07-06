Тиллерсон в Киеве встретится с реформаторами - Госдеп

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Четверг, 6 июля 2017, 03:10

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Киев встретится с президентом Украины Петром Порошенком, членами правительства и представителями гражданского общества.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Гетер Науерт.

"Госсекретарь Тиллерсон совершит свой первый официальный визит в Киев 9 июля, где встретится с Президентом Порошенком и молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества", - говорится в сообщении.

"Тиллерсон снова подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, призывая правительство Украины продолжать внедрять реформы, укрепляющие экономическую, политическую и военную устойчивость Украины", - сообщила Науерт.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины.

Как сообщалось, также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме того, президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Ранее "Украинская правда" сообщила, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часов.

Темы: США Порошенко
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