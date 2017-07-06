Недалеко от полигона боевиков в Луганске было ранен 11-летний мальчик

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Четверг, 6 июля 2017, 10:48

Неподалеку полигона в подконтрольном боевикам Луганске 3 июля получил ранения 11-летний мальчик.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ, опубликовано 5 июля днем.

"Члены патруля Миссии посетили детскую больницу в Луганске, где разговаривали с матерью 11-летнего мальчика. Она рассказала наблюдателям, что 3 июля её сын играл недалеко от полигона, расположенного вблизи их дома в юго-восточной части Луганска, и поднял неизвестный предмет с земли. По ее словам, этот предмет взорвался у него в руках, а 3 июля мальчику сделали операцию", - говорится в отчете.

Также медработники рассказали патрулю, что мальчику сделали операцию на брюшной полости и сейчас он находится в стабильном состоянии.

Кроме того, наблюдатели сообщают о ранении мужчины в подконтрольном Украине Бахмуте. По словам его жены, они вместе с мужем проходили у железнодорожных путей и нашли предмет, похожий на обмотанную проволокой металлическую трубку длиной примерно 15 см.

"Она рассказала, что муж забрал этот предмет домой, а когда он попытался разобрать этот предмет, она услышала громкий взрыв из соседней комнаты. Она добавила, что вызвала скорую помощь и что её муж получил ранения в области грудной клетки, лица и рук, а у неё возникли проблемы со слухом", - отмечается в отчете.

Медработники больницы рассказали Миссии, что женщину и мужчину доставили к ним 2 июля и им оказали медицинскую помощь в связи с вызванными взрывом ранениями.

Олег Твердь, для УП

Темы: Донбасс АТО Луганск
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