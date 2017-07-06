Лишь один из более 200 допрошенных дал показания против Чийгоза - адвокат

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Четверг, 6 июля 2017, 13:36

В деле заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза лишь один из более 200 допрошенных дал показания против него.

Об этом сообщил российский адвокат, защитник Чийгоза Николай Полозов в программе FACE 2 FACE на телеканале ZIK, передает "Крым SOS".

"За это время по делу Чийгоза было допрошено около 200 человек: потерпевших, свидетелей, более того, нам удалось привлечь к этому суду ряд коллаборационистов, Цекова, Ковитиди, Аксенова, а в ближайшие дни мы допросим и Константинова, который был одним из главных участников этих событий", - сказал Полозов.

Ранее Полозов в комментарии "Крым SOS" рассказал, что открытые показания против Чийгоза дал только активист из Судака Эйваз Умеров. Также обвинительные показания против крымского татарина дали трое засекреченных свидетелей.

Как известно, "Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, партии "Русское единство".

Темы: крымские татары Крым
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