Поляков говорит, что НАБУ "подставило" Луценко

Депутат Максим Поляков утверждает, что у антикоррупционных органов нет ни одного доказательства против него.



Об этом он сказал в перерыве в заседании регламентного комитета, который рассматривает представление Генпрокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Полякова.



По словам нардепа, генпрокурор подтвердил, что "Поляков ни у кого ничего не требовал", а статья будет касаться провокации, что не предусматривает уголовного дела.



"Подставили НАБУ сегодня генерального прокурора с той информацией, которую они подали. Это чистый абсурд. Мы прошлись по каждому факту и видим: не существует никакой доказательной базы – 100% -ная оправдательный база, я говорил: не нужно денег", – заявил парламентарий.



"Юрий Витальевич еще знает интересную информацию: где я говорил, что передали средства тем-то, я говорю "это незаконно – если необходимо, нужно дать команду их вернуть". Этого тоже нет. Есть очень много информации, которую НАБУ скрыло", – сказал он.



По мнению Полякова, НАБУ занималось лично им: "Искали моих помощников. И это еще раз доказывает, что именно господин Сытник, используя свое служебное положение, преследовал лично меня как народного депутата".



"Пытался целый год, используя десятки миллионов гривен, – а вы услышали фантастические цифры, сколько работало десятков детективов с зарплатой по 60-100 тысяч гривен, – и в итоге помощницу поймали на 5 тысячах долларов? И где они делись? Нет ни одного доллара. Есть вроде телефоны – но также где подтверждение, что именно за эти средства телефоны куплены? Нет ни одного доказательства", – сказал депутат.



Комментируя аудиозапись, на которой он якобы говорит помощнице "перезвони мне на What's up" по поводу 5 смартфонов, Поляков заявил, что у него до этого года не было What's up, а запись делали в ноябре 2016 года. "Со мной она об этом не говорила", – заявил депутат и заверил, что был только один разговор – и он заявил, что "деньги не нужны".



Поляков также заявил: "Я никогда в жизни не имел отношения к янтарю. Нет в Умани янтаря!".



"... В НАБУ много нормальных, порядочных людей, которые не подбрасывают деньги, которые не пытаются поникнуть в 3 часа ночи в квартиру моей помощницы и подложить деньги... Пытался работник НАБУ попасть незаконно в квартиру моей помощницы – и только через час приехали туда работники НАБУ с понятыми и адвокатами, а до того приезжает работник НАБУ с портфелем, берет ключи – и пытается попасть в квартиру", – сказал депутат.



"Есть еще одно заявление, которое было сделано устно мне у Сытника – я уверен, что оно не зарегистрировано – и письменно к генпрокурору. Я также буду требовать, чтобы (дело) возбудили. Когда задерживали мою помощницу, ее привезли в НАБУ, но адвокатам об этом не сообщили. На протяжении почти трех часов ее удерживали незаконно, к ней заходили работники НАБУ, унижали, чтобы она дала показания против меня незаконные", – заявил Поляков.



Он также заверил, что не общается с Розенблатом "с сентября".



Алена Рощенко, УП, дополнено