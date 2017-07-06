США: нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция

Заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд, представляющий Соединенные Штаты на международной конференции по вопросам реформ в Украине, сообщил о ключевом условии дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает из Лондона корреспондент "Европейской правды".

В кратком выступлении на открытой части конференции он подчеркнул, что США "поражены" готовностью Украины противодействовать внешним вызовам и признают успешное выполнение отдельных задач по проведению реформ.

"Созданы новые органы - НАБУ, САП и новая патрульная полиция, которые получили нашу решительную поддержку".

В то же время он сделал акцент на ключевой проблеме, вызывающей беспокойство Вашингтона.

"Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле. - ЕП): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции", - заявил Браунфилд.

Как известно, США последовательно критикуют официальный Киев на недостаточные усилия в противодействии коррупции.