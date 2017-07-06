МИД проверяет информацию о якобы поставке турбин Siemens в Крым

866 просмотров
Четверг, 6 июля 2017, 15:14

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию, распространенную в СМИ, о якобы нарушении санкционного режима и поставку в оккупированный Крыму немецких турбин Siemens.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы проверяем эту информацию", - сказала она.

В то же время российское информагентство "РИА Новости" пишет, что взяло по этому поводу комментарий у пресс-секретаря немецкой компании Михаэля Фридриха, и тот якобы все отрицает.

"Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю", - дают они цитату представителя.

УП, со своей стороны, обратилась за соответствующим комментарием в украинское представительство немецкой компании - ДП "Сименс Украина". Однако там отказались давать объяснения по телефону, предложив написать официальный запрос.

Как сообщалось, 5 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

При этом, как отмечается в статье, в самом концерне отрицают эту информацию.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Крым санкции Росcия Европа
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лишь один из более 200 допрошенных дал показания против Чийгоза - адвокат 6 июля 2017, 13:36
Газовые турбины Siemens, несмотря на санкции ЕС, доставили в Крым 6 июля 2017, 01:49
ФСБшникам, задержанным на Херсонщине, дали 15 суток и штраф 6 июля 2017, 01:19
powered by lun.ua
Главные новости
Комитет признал необоснованными представления на Полякова
Холодницкий: На моем столе есть еще одно представление на нардепа
НАБУ обнародовало видео о взятках Полякову и Розенблату
Гройсман заявил, что реформа образования Украины сейчас не по карману
Все новости
Гастро-новости

10 киевских заведений, открывшихся в июне

Новое приложение

Как в несколько касаний на телефоне пожаловаться на любое правонарушение