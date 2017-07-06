НАБУ обнародовало видео о взятках Полякову и Розенблату

На регламентном комитете Верховной Рады, где рассматривается представление Генпрокуратуры относительно нардепа Максима Полякова в так называемой "янтарной схеме", обнародовали часть оперативного видео.



Национальное антикоррупционное бюро также выложило видео в сеть.

Расшифровку показанного на заседании комитета видео осуществил проект "Схемы".



Так, согласно одной видеозаписи, 17 ноября 2016 состоялась встреча агента "Катерины" с помощником Полякова Татьяной Любонько, во время которой последняя рассказала о механизме согласования законодательных инициатив и сообщила, что условием содействия в продвижении законопроектов "Катерины" является передача 15000 долларов США, которые будут распределены между Поляковым, народным депутатом Розенблатом и руководителем "Держгеонадр" Бояркиным.



Встреча Любонько с Катериной, 17 ноября 2016:



Катерина: Хорошо. Еще вопрос. Танюша, скажи мне, пожалуйста, как мы вообще... Что сказал шеф по этому вопросу?

Любонько: Что он его закроет. Подпишет он и Розенблат.

Катерина: А потом, дальше как?

Любонько: А потом зарегистрируют эти правки, тебе Руденко даст ссылки, эти правки зарегистрированы, и потом Розенблат будет уже совместно эти правки продвигать по своим всем законам. Пойми, Катя, если мы обойдем Розенблата и просто зарегистрируем от Полякова, – это мертвое дело. Есть закон, есть разработчик закона, в его интересах, чтобы этот закон... Тем более, он прошел первое чтение. В его интересах, чтобы его приняли в целом. Он просто все это добавит к своему. Ну, это выход, это единственный выход из всего, что мы с ним проговаривали, продумывали... Потому что я могла бы вот сейчас, мне не трудно подписать и отнести в "Депконтроль", они бы тебе отчитались, что они сделали свою работу. Катерина: Ну, вот смотри. Я просто хочу узнать, как бы, систему... Я вообще этого не понимаю, в целом. Вот они, да? Следующий шаг какой? Они их регистрируют где?

Любонько: В Верховной Раде.

Катерина: В Верховной Раде, да? А они там должны проходить какие-то комитеты, вот..?

Любонько: Они потом, когда зарегистрируются, будет назначен, ну, повторный комитет, ведь комитет уже сроки прошли...

Катерина: Да.

Любонько: Они вот это, готовили письмо от ГО-шек (общественных организаций - ред.) О том, что это, типа, жизненно необходимо для бизнеса, для страны в целом. Они должны следующий шаг сделать в комитет. То есть комитет должен этим правкам дать заключение

Катерина: О том, что они ок?

Любонько: Да. И дальше они будут включены в закон и будут вместе с законом выноситься...

Катерина: А кто нам прогарантирует, что Комитет скажет ...?

Любонько: Розенблат.

Катерина: Розенблат. Да?

Любонько: Конечно.

Катерина: А в чем его интерес?

Любонько: В чем его интерес? Об этом мы сейчас и поговорим.

Катерина: Хорошо.

Любонько: Вот. Это выход из того, что было. Смотри, что они озвучили мне вчера. Говорила с помощником тебе, а мой шеф с ним вчера встречался. Они мне озвучила так: пять - это аванс ему, то есть Розенблат...

Катерина: Розенблат...

Любонько: Пять – это мой шеф (Поляков - ред.), и пять – это Бояркин. Все эти три человека будут между собой сейчас сотрудничать. Будут правки - будет "Геокадастр". Все. Ну... Экологический комитет - он подчиняется Розенблату...



Согласно видео, вечером того же дня 17 ноября в ходе организованной Любонько встречи "Катерины" с Поляковым, последний подтвердил свою готовность воспользоваться правом законодательной инициативы в интересах "Катерины" и подчеркнул необходимость участия в этом Розенблата.



Встреча Полякова, Любонько и Катерины 17 ноября 2016 года:



Поляков М.: Смотрите, пока... Ну то, что мы с Розенблатом беремся, и мы можем вставить то, что он вставит, потом правки, когда отзовет... Ну, это ты, Таня, поговоришь с его помощницей, как он это сделает, вот... В любом случае, чтобы Вы понимали: любой, кто зарегистрирует (и это будет не Розенблат) – это все вообще выброшенные деньги.. никакой перспективы не будет, ну просто... Это можно взять, но... это вот..

Любонько: Я это Кате говорила...

Поляков: Это как минимум там, нечестно. Ну, если Вам куда надо выбросить, – можно, конечно (смеется). Это, если у вас есть такая задача – как можно больше потратить – это хорошо. Вот, приветствуется. Но, по большому счету, главный соавтор и всю эту аферу разработал Розенблат. То есть, соответственно, если бы он ходил к другим, он сегодня монополист в этом, потому что он главный соавтор. Да, там есть и другие соавторы (могут внести), но он – главный лоббист этой идеи. Разумеется, если оно будет с ним не согласовано, то есть оно не будет иметь никакой перспективы...



Поляков: Ну Розенблат, слава Богу, он коррупционер. Вот. Шутка ... На самом деле, то есть, он нормальный парень (смеются). И понимает, что такое бизнес. Поэтому я так говорю. Он говорит: "В принципе, вопросов нет, я готов подключиться. Но тут надо и сверху, и снизу".



Согласно видео, 21 ноября состоялась встреча "Катерины" с Любонько, во время которой последняя позвонила Полякову и сообщила о согласии Катерины на его условия. Поляков поручает Любонько получить у Катерины" деньги, поделить их пополам: половину отдать Розенблату, а из доли Полякова взять деньги на приобретение мобильных телефонов.

Дополняется...