В Кривом Роге в ходе учений ранили журналиста – СМИ

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Четверг, 6 июля 2017, 15:44

Оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений военнослужащих.

Как сообщает "Первый Криворожский", 6 июля в Кривом Роге в помещении и возле здания Саксаганского райсовета проходили учения военных.

В съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор портала. Он выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки.

"После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок", - говорится в сообщении.

Военнослужащие доставили оператора во вторую горбольницу с ранением в шею. Он находится на операционном столе.

Темы: Днепропетровская область СМИ
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