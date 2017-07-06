В Кривом Роге в ходе учений ранили журналиста – СМИ

Оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений военнослужащих.

Как сообщает "Первый Криворожский", 6 июля в Кривом Роге в помещении и возле здания Саксаганского райсовета проходили учения военных.

В съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор портала. Он выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки.

"После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок", - говорится в сообщении.

Военнослужащие доставили оператора во вторую горбольницу с ранением в шею. Он находится на операционном столе.