Комитет признал необоснованными представления на Полякова

Регламентный комитет ВР признал представления ГПУ на нардепа Максима Полякова недостаточно необоснованными и отправил их на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник на заседании в четверг.

Во всех трех представлениях комитет признал, что они являются законными, но недостаточно обоснованными в части проведения оперативных следственных действий.

Также комитет обратился в ГПУ с требованием расследовать действия сотрудников НАБУ, которые якобы совершили преступление путем провокации подкупа.

За три решения члены комитета проголосовали единогласно.

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