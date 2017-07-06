Комитет признал необоснованными представления на Полякова
Регламентный комитет ВР признал представления ГПУ на нардепа Максима Полякова недостаточно необоснованными и отправил их на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник на заседании в четверг.
Во всех трех представлениях комитет признал, что они являются законными, но недостаточно обоснованными в части проведения оперативных следственных действий.
Также комитет обратился в ГПУ с требованием расследовать действия сотрудников НАБУ, которые якобы совершили преступление путем провокации подкупа.
За три решения члены комитета проголосовали единогласно.
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