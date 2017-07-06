САП передала в суд дело бизнесмена, который давал взятку за Sky Moon

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении молдавского бизнесмена Сергея Неруха, который пытался дать 75 тысяч долларов взятки военному прокурору за снятие ареста с его судна "Sky Moon", которое торговало с Крымом.



Об этом говорится в сообщении САП от 6 июля на Facebook.



Действия обвиняемого квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 3 ст. 369 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Следствием установлено, что 29 декабря 2016 года Нерух пытался дать взятку, чтобы добиться снятия ареста с судна, а также с груза - 3000 тонн соды производства Крымского содового завода.



Гражданин Молдовы был задержан на месте совершения преступления. Денежные средства в сумме 75 000 долларов США были изъяты.

Как известно судно "Sky moon" под флагом Танзании с грузом 3 тысяч тонн технической соды украинские пограничники задержали на пути из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты 30 ноября 2016 года.



По результатам рассмотрения дела о незаконном заходе в порты аннексированного Россией Крыма судном "Sky moon", Малиновский районный суд Одессы постановил признать капитана виновным, а само судно и груз – конфисковать в доход государства.

Всем членам экипажа судна "Sky moon", которое заходило в порты аннексированного Россией Крыма, на 3 года запретили въезд в Украину.

Украинская правда