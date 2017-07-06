САП утверждает, что доказательства на Полякова получены законно

Специализированная антикоррупционная прокуратура уверяет, что все доказательства по делу нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, получены законно.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Подчеркиваем, все доказательства, свидетельствующие о причастности Максима Полякова к коррупционной схемы, связанной с нелегальной добычей и продажей янтаря, собранные детективами НАБУ и прокурорами САП законно с соблюдением требований законодательства", - говорится в сообщении.

"Громкие заявления народных избранников о "политическом преследовании" и "незаконности" доказательств являются ничем иным, как попыткой помешать дальнейшему расследованию фактов их участия в незаконных сделках", - добавляют в САП.

Как сообщалось, на заседании регламентного комитета ВР по делу о себе нардеп Максим Поляков заявил, что "не существует никакой доказательной базы" против него, и работники НАБУ пытались незаконно попасть в квартиру его помощницы.