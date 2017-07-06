День в АТО: 15 обстрелов, 1 раненый

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Четверг, 6 июля 2017, 19:22

С начала суток боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр АТО, один раз незаконные вооруженные формирования били из минометов. По шесть раз они нарушали перемирие на Донецком и Приморском направлениях, и три раза применяли оружие на Луганщине.

"Приморское направление. На этой части фронта боевики в течение дня из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты украинских защитников в районе Павлополя, Гнутово и Лебединского. А вблизи Широкино бандиты, кроме пехотного вооружения, применяли 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

В то же время на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования с северного пригорода временно оккупированного Донецка били по позициям сил АТО неподалеку Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Там же НВФ применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, местами вооружение БМП.

"Луганское направление. На этом отрезке линии фронта боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь по подразделениям украинских войск, которые держат оборону вблизи Старого Айдара, и дважды - в районе поселка Желтое", - сообщили в пресс-центре АТО.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ВС Украины получил ранения.

Украинская правда

Темы: АТО
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