Госспецсвязи предупреждает о вероятности повторной кибератаки

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Четверг, 6 июля 2017, 20:28

Госспецсвязи предупредила, что владельцы сетей, подвергшихся поражению вирусом PetyaRansomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать объектом повторной кибератаки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Команда CERT-UA разработала новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации (избегание) последствий, связанных с кибератакой.

В Госспецсвязи советуют как можно скорее воспользоваться опубликованными рекомендациями и призывают принять участие в интерактивном опросе команды CERT-UA по анализу последствий атаки PetyaRansomware.

Украинская правда

Темы: вирус хакеры
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