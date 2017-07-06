СМИ: Рекламу в терминале D "Борисполя" отдали фирме, связанной с Березенко и Кононенко

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Четверг, 6 июля 2017, 20:58

Право на размещение рекламы на территории терминала D аэропорта "Борисполь" предоставили фирме, связанной с заместителем председателя фракции БПП Сергеем Березенко и с окружением первого заместителя председателя этой фракции Игоря Кононенко.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Право проводить рекламные кампании на территории терминала D аэропорта "Борисполь" имеет ООО "Ин Лайн", созданное в 2014 году. В ГП МА "Борисполь" журналистам сообщили, что отобрали компанию вне конкурса.

По данным реестра юридических лиц, ООО "Ин Лайн" к 4 июля 2017 года имело совместный номер (0445026502) с Благотворительным фондом Сергея Березенко "Общее Дело" и с ООО "Ин-Лайн", в котором до апреля этого года долю 25% имела сестра первого заместителя председателя фракции "БПП" в Верховной Раде Игоря Кононенко Оксана Авдеева.

После общения журналистов с депутатом Сергеем Березенко и его отрицания факта совместного номера телефона, все три компании (ООО "Ин Лайн", БФ "Общее дело" и ООО "Ин-Лайн") 4 июля изменили номера.

Несмотря на отрицание связи Березенко, изменения в реестр внес один регистратор - Марина Карташова из Шевченковской администрации Киева.

При этом ООО "Ин Лайн", БФ "Общее дело" и ООО "Ин-Лайн" зарегистрированы в разных районах столицы.

Сестра Игоря Кононенко Оксана отказалась от общения, но признала, что имела отношение к компании "Ин-Лайн".

Журналисты направили запрос Игорю Кононенко по его роли в рекламном бизнесе на территории аэропорта, но ответа не получили.

Темы: Борисполь Кононенко БПП
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