Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 6 июля на Украинской правде.

О Приватбанке. Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе Приватбанка в городе Днипро.

О Януковиче. Защита Виктора Януковича передала Генеральной прокуратуре заявление экс-президента о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году.

Еще Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении Януковичу бесплатного адвоката из Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи.

О задержанных сотрудниках ФСБ. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

О поддержке США. "Нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции", - заявил заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд.

При этом, президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины.

О НАТО. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", которым интеграция в НАТО определена одним из национальных приоритетов.

О Полякове. На регламентном комитете Верховной Рады, где рассматривается представление Генпрокуратуры относительно нардепа Максима Полякова в так называемой "янтарной схеме", обнародовали часть оперативного видео.

При этом, регламентный комитет ВР признал представления ГПУ на Полякова недостаточно необоснованными и отправил их на рассмотрение Верховной Рады.

И о других депутатах. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассматривает еще одно представление на нардепа о снятии неприкосновенности.

Также, если ГПУ обнаружит неуплату налогов нардепом от "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом, то представление на привлечение его к ответственности ведомство сможет подать до конца лета.

Еще у Генеральной прокуратуры есть основания на подготовку представления о даче согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

О зоне АТО. 5 июля в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных получили ранения.