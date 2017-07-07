В Мариуполе будут дежурить усиленные наряды полиции

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Пятница, 7 июля 2017, 04:41

С 6 июля полиция Мариуполя и областного главка переведена на усиленный вариант несения службы в связи с музыкальным фестивалем Music Fest, который пройдет на побережье Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"В качестве подкрепления 7 июля прибудут дополнительные силы полиции из других городов Донецкой области - всего 150 правоохранителей. Таким образом, для обеспечения публичной безопасности в Мариуполе будет задействовано более 2000 сотрудников. Помощь будут оказывать военнослужащие Нацгвардии Украины", - говорится в сообщении.

"Город взят в защитное кольцо. Это означает, что усилена работа на блокпостах, в самом Мариуполе в разы увеличено количество пеших и автонарядов", - добавили в полиции.

Фестиваль будет проходить с 7 по 9 июля.

Темы: полиция Мариуполь
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