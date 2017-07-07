Путин отправил в отставку ядерного генерала

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Пятница, 7 июля 2017, 09:20

Президент России Владимир Путин закрытым указом освободил от занимаемой должности и уволил с военной службы начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча.

Об  этом пишет 7 июля российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что отставка состоялась по просьбе генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем.

Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель Сыча — генерал-майор Игорь Колесников.

 
Сыч сослался на проблемы со здоровьем

Как известно, 12-й главк отвечает в Минобороны РФ за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов.

Юрий Сыч был переведен на работу в ГУМО в декабре 2010 года, до этого он возглавлял Управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны РФ.

Темы: Росcия
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