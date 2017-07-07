Спасатели предупреждают о грозах и шквалах

7 июля в отдельных областях на востоке и юге Украины ожидаются грозы и сильный ветер.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.



"По данным Укргидрометцентра, днем 7 июня в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и местами в Херсонской областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении спасателей.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов 7 июля остаются обесточенными 24 населенных пункта в Черкасской области.



Украинская правда