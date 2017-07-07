У экс-заместителя главы АП нашли миллион долларов наличных

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Пятница, 7 июля 2017, 09:58

У бывшего заместителя главы администрации времена президентства Виктора Януковича, экс-главы Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря во время обысков нашли 1 миллион 180 тысяч долларов вместо задекларированных им 572 тысяч долларов.

Об этом сообщает в пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении Ю. Чмыря – бывшего председателя Сумской ОГА и экс-заместителя Администрации президента Януковича следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир у дочери экс чиновника, но и значительные средства, не отраженные в электронной декларации", – пишет Луценко в Facebook.

 

"Во время обысков 2 банковских ячеек Ю. Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долл. нашли 1 млн. 180", – добавляет генпрокурор.

По его словам, такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 и предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Как известно, Генпрокуратура подозревает экс-заместителя главы АП Чмыря в неуплате налогов.

Украинская правда

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