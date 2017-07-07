В комитете показали фильм о масштабной коррупции Розенблата

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Пятница, 7 июля 2017, 11:51

Генеральная прокуратура и САП продемонстрировали видео-доказательства злоупотребления служебным положением и вымогательство народного депутата из фракции БПП Борислава Розенблата.

Фильм показывали во время заседания регламентного комитета в пятницу.

В частности из фильма видно, как агент НАБУ "Екатерина" несколько раз встречалась с депутатом Розенблатом начиная с декабря 2016 по июнь 2017 года в разных ресторанах Киева.

На этих встречах депутат рассказывал о возможности влиять на решения Житомирского областного совета, суды, прокуратуру и должностных лиц в Держгеокадастре.

"Мне надо хотя бы 16,5 и 85 тысяч – это около 20-ки долларов. Там не все просто", - говорил он на встрече 14 декабря 2016.

На встрече 4 апреля 2017 декабря Розенблат признается в возможности подкупа судов и прокуратуры в Житомире.

"С помощью твоих денег я решу вопрос с прокуратурой и судом. Сегодня документы передали в суд. Есть обращение общественной организации. Еще 6 декабря Житомирский облсовет подаст в суд, мы их прижмите", - говорил нардеп.

В разные периоды агент передавала ему 6 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. Эти деньги он не брал в свои руки, но просил выходить с его охранниками, чтоб они перечисляли средства.

"Катя, мне немедленно нужны 30 тысяч долларов", - обращался нардеп к агенту "Екатерине" 24 апреля, на что она сказала, что у нее есть только 6 тысяч долларов.

"Как, так мало?", - удивился Розенблат.

Во время отдельных встреч народный депутат предлагал агенту НАБУ закупать для ее фирмы нелегальный янтарь под видом польского бренда.

Кроме того, он предлагал ей зарегистрировать оффшорную фирму в Арабских Эмиратах.

"Надо где-то 200 тысяч долларов, грубо говоря 250... Все зависит от того, сколько гектаров мы купим. 20 тысчя - это облсовет, купим пару голосов. Где-то 50 тысяч - это Геокадастр", - говорил Розенблат на встрече 8 июня.

Как известно, в пятницу на регламентном комитете Верховной Рады рассматривается представление ГПУ на депутата от БПП Борислава Розенблата.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 000 долларов взятки для передачи Розенблат и Полякову.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

Статья, по которой народного депутата от БПП Борислава Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

Больше про обвинение ГПУ читайте в статье.

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Рада Генпрокуратура неприкосновенность
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