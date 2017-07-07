В деле Журило суд снял арест с квартир его экс-супруги

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Пятница, 7 июля 2017, 13:09

Суд отменил арест квартир и машиномест, принадлежащих бывшей жене и.о. председателя правления ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, фигуранта нескольких дел НАБУ.

Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 29 июня, сообщают "Наши деньги".

Речь идет о квартире площадью 439 кв м и два машиноместа по ул. Назаровская в Киеве, а также квартиру площадью 55 кв м по ул. Дзержинского в г.. Днепр.

Суд пришел к выводу о необоснованности наложения ареста на эту недвижимость, поскольку Жанна Григоренко с 2011 года уже не является женой Журило.

Квартиру в Днепре она приобрела после расторжения брака и раздела имущества. А квартира в Киеве вместе с паркоместами за ней зарегистрированы в июле 2014 года, то есть уже после расторжения брака с Журило.

Прокурор САП на судебном заседании не появился. Решение суда обжалованию не подлежит.

Арест на указанную недвижимость был наложен постановлением следственного судьи от 30 января 2017 по делу о нанесении ущерба "ОГКХ" на сумму $ 13,1 млн.

Схема сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным фирмам-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, и связанными с должностными лицами "ОГХК".

Как известно НАБУ 25 января 2017 задержало голову ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, который может быть причастен к нанесению ущерба компании на сумму более 300 млн гривен.

28 января ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

9 марта Апелляционный суд Киева уменьшил залог задержанному руководителю ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслану Журило со 100 млн грн до 12 млн грн.

24 марта Журило вышел под залог 12 миллионов гривен.

СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноября 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажи продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер является также руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, по которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что знаком с журила с 2006 или 2007 года, когда он был заместителем директора Восточного ГОКа.

Темы: НАБУ прокуратура суд
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