НАПК составило перечень должностей, на которых легко стать коррупционером
Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень должностей, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
По информации агентства, на ее очередном заседании были составлены два перечня - должностей с высоким уровнем коррупционных рисков и должностей с повышенным коррупционным риском.
Сообщается, что проект решения согласовали без замечаний Министерство экономического развития и торговли и Фонд государственного имущества Украины.
Решение об утверждении НАПК направило на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
В частности, в перечень, где коррупционный риск высок, входят следующие должности:
- главы Администрации президента и его заместителей;
- руководителей структурных подразделений Национального банка Украины и их заместителей;
- руководителей территориальных управлений Государственной судебной администрации и их заместителей;
- руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций и их заместителей;
- некоторых руководителей в органах местного самоуправления;
- некоторых руководителей, ответственных за реализацию антикоррупционной программы;
- членов государственных коллегиальных органов, осуществляющих функции по государственному регулированию.
В перечень, где коррупционный риск повышен, вошли следующие должности:
- главы АП и его заместителей;
- членов государственных коллегиальных органов;
- должности, которые должны замещаться старшим офицерским составом военнослужащих в военных комиссариатах;
- руководителей структурных подразделений НБУ и их заместителей;
- руководителей территориальных управлений Государственной судебной администрации и их заместителей;
- руководителей госпредприятий, учреждений, организаций и их заместителей (кроме граждан других государств);
- должности государственной службы, определенные структурой государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, в случае нецелесообразности образования структурных подразделений;
- некоторые руководящие должности в органах местного самоуправления.
Украинская правда
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