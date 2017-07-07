НАПК составило перечень должностей, на которых легко стать коррупционером

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень должностей, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По информации агентства, на ее очередном заседании были составлены два перечня - должностей с высоким уровнем коррупционных рисков и должностей с повышенным коррупционным риском.

Сообщается, что проект решения согласовали без замечаний Министерство экономического развития и торговли и Фонд государственного имущества Украины.

Решение об утверждении НАПК направило на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

В частности, в перечень, где коррупционный риск высок, входят следующие должности:

- главы Администрации президента и его заместителей;

- руководителей структурных подразделений Национального банка Украины и их заместителей;

- руководителей территориальных управлений Государственной судебной администрации и их заместителей;

- руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций и их заместителей;

- некоторых руководителей в органах местного самоуправления;

- некоторых руководителей, ответственных за реализацию антикоррупционной программы;

- членов государственных коллегиальных органов, осуществляющих функции по государственному регулированию.

В перечень, где коррупционный риск повышен, вошли следующие должности:

- главы АП и его заместителей;

- членов государственных коллегиальных органов;

- должности, которые должны замещаться старшим офицерским составом военнослужащих в военных комиссариатах;

- руководителей структурных подразделений НБУ и их заместителей;

- руководителей территориальных управлений Государственной судебной администрации и их заместителей;

- руководителей госпредприятий, учреждений, организаций и их заместителей (кроме граждан других государств);

- должности государственной службы, определенные структурой государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, в случае нецелесообразности образования структурных подразделений;

- некоторые руководящие должности в органах местного самоуправления.

Украинская правда