Побег из колонии на Харьковщине: Осужденный говорит, что задремал в тени
20-летний осужденный сбежал из Первомайской исправительной колонии №117.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в настоящее время происходит проверка законности действий администрации учреждения по надзору за заключенными.
Согласно информации, житель Сумской области отбывал в госучреждении наказание, судом за кражу с проникновением, и сбежал во время выполнения сельскохозяйственных работ.
"Отсутствие осужденного на своем рабочем месте установили около 17 часов 5 июля текущего года. Через четыре часа мужчину нашли. Беглец скрывался в лесополосе вблизи учреждения исполнения наказаний", - сообщили в ведомстве.
Мужчина рассказал, что никуда не сбегал, а задремал в тени, устав от работы.
Заключенный добавил: когда увидел, что его ищут - испугался и спрятался в кустах, однако позже передумал и решил вернуться.
Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту побега из места лишения свободы (ч. 1 ст. 393 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.
"На момент побега осужденный уже отбыл половину срока из 3 лет лишения свободы назначенных судом", - сообщили в прокуратуре.
Украинская правда
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