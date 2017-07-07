Побег из колонии на Харьковщине: Осужденный говорит, что задремал в тени

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Пятница, 7 июля 2017, 20:44

20-летний осужденный сбежал из Первомайской исправительной колонии №117.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в настоящее время происходит проверка законности действий администрации учреждения по надзору за заключенными.

Согласно информации, житель Сумской области отбывал в госучреждении наказание, судом за кражу с проникновением, и сбежал во время выполнения сельскохозяйственных работ.

"Отсутствие осужденного на своем рабочем месте установили около 17 часов 5 июля текущего года. Через четыре часа мужчину нашли. Беглец скрывался в лесополосе вблизи учреждения исполнения наказаний", - сообщили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что никуда не сбегал, а задремал в тени, устав от работы.

Заключенный добавил: когда увидел, что его ищут - испугался и спрятался в кустах, однако позже передумал и решил вернуться.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту побега из места лишения свободы (ч. 1 ст. 393 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

"На момент побега осужденный уже отбыл половину срока из 3 лет лишения свободы назначенных судом", - сообщили в прокуратуре.

Украинская правда

Темы: Харьков прокуратура
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