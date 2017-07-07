Трамп на встрече с Путиным поднимал тему вмешательства РФ в выборы в США

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Пятница, 7 июля 2017, 23:42

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным неоднократно поднимал вопрос вмешательства России в выборы в США.

Об этом после встречи президентов сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает The New York Times.

По его словам, Трамп несколько раз надавил на Путина по этому поводу.

"Он начал с того, что поднял вопрос озабоченности американского народа вмешательством России в выборы 2016 года. Он надавил на него больше, чем один раз", - сказал Тиллерсон.

Издание отмечает важность этого момента, поскольку до сих пор Трамп ставил под сомнение масштаб вмешательства.

Путин при этом, как отметил госсекретарь, отрицал вмешательство России. Стоит отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп якобы принял такое заявление Путина.

По словам Тиллерсона, представители США продолжат обсуждение рамочного соглашения с Путиным во избежание подобных действий в будущем.

Как сообщалось, встреча Трампа и Путина в Гамбурге длилась более двух часов.

Европейская правда

Темы: Трамп Путин США
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