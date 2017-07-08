Виновные в гибели главы Total Кристофа де Маржери амнистированы

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Суббота, 8 июля 2017, 01:29

Солнцевский суд Москвы амнистировал Владимира Леденёва и Владимира Мартыненко, осуждённых по делу о крушении  самолёта Falcon в аэропорту Внуково, в результате которого погибли 4 человека, в том числе французский бизнесмен Кристоф де Маржери.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд постановил освободить их и снять с них судимость на основании постановления Госдумы об амнистии в связи с "70-летием победы в Великой Отечественной войне".

Начальник инженерной службы аэропорта Леденёв был приговорён к трём с половиной годам лишения свободы, водитель снегоуборочной машины, врезавшейся во взлетавший самолёт, Мартыненко - к четырём.

По этому делу обвиняются ещё три человека - руководитель полётов Роман Дунаев, диспетчеры Надежда Архипова и Александр Круглов. Их дела суд вернул на доследование. В настоящее время все они находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, что Falcon 50 разбился 20 октября прошлого года в аэропорту Внуково, столкнувшись со снегоуборщиком, совершим несанкционированный выезд на взлетно-посадочную полосу. Вместе с главой Total тогда погибли три члена экипажа.

Темы: Росcия
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