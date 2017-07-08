В ходе столкновений в Гамбурге пострадали почти 200 полицейских
Встречи лидеров стран G20 проходят на фоне акций протеста, которые переросли в столкновения полиции с левыми экстремистами из так называемого "Черного блока".
Об этом пишет DW.com.
По последним данным, в ходе столкновений с экстремистами ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о количестве пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих и мирных граждан нет.
Полиция сообщала о нападениях экстремистов, вооруженных металлическими предметами и стреляющих в полицейских из рогаток улице Шультерблатт в районе Штерншанце. Один из полицейских получил перелом голени.
В ходе беспорядков задержаны в общей сложности 102 человека.
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насильственные протесты во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.
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