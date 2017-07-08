НАПК назначило координатора Стамбульского плана борьбы с коррупцией

100 просмотров
Суббота, 8 июля 2017, 03:26

Национальное агентство по предупреждению коррупции назначило руководителя аппарата НАПК Игоря Ткаченка координатором по вопросам реализации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии ОЭСР.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На национального координатора возложены обязанности принимать меры по координации работы центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с реализацией Стамбульского плана действий, и получать в установленном порядке от них соответствующую информацию, проводить мониторинг реализации Стамбульского плана действий, налаживать сотрудничество с национальными органами стран - членов Стамбульского плана действий и т.д. ", - говорится в сообщении.

Проект соответствующего распоряжения будет направлен в Кабинет министров Украины, сообщили в НАПК.

Как известно, согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" НАПК обеспечивает формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики, а также координирует выполнение международных обязательств в сфере формирования и реализации антикоррупционной политики.

Украина является участницей Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития, который предусматривает определение правительствами стран-участниц национальных координаторов, которые будут представлять страну в международных контактах, связанных с его выполнением.

Темы: НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК составило перечень должностей, на которых легко стать коррупционером 7 июля 2017, 16:17
Объявлен конкурс на нового члена НАПК вместо Рябошапки 5 июля 2017, 14:15
Корчак за неполные 6 месяцев заработала 500 тыс гривен 5 июля 2017, 02:16
powered by lun.ua
Главные новости
Вблизи Майорска произошел взрыв, ранены два человека
Лавров: Трамп и Путин договорились о дипломатическом канале по Украине
Аваков: Украина готова предоставить Италии все документы по Маркиву
СЦКК о взрывах в Луганске: Боевики могут продолжить провокации
Все новости
Дауншифтинг

Жить по-деревенски, зарабатывать по-городскому: практические советы от семьи с тремя детьми

5 фильмов июля

"Война за планету обезьян", "Человек-паук: Возвращение домой"...