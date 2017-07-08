НАБУ призывает ВР снять неприкосновенность с Полякова и других

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Суббота, 8 июля 2017, 09:19

НАБУ призывает народных депутатов "разорвать круговую поруку в парламенте" и поддержать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутатов, чью причастность к коррупции установили НАБУ и САП.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном на сайте агентства.

Там констатировали, что Комитет по вопросам регламента и обеспечения работы Верховной Рады поддержал лишь представление в отношении депутата от фракции БПП Борислава Розенблата.

"Как ни странно, представление относительно его коллеги по одному из эпизодов "янтарного дела" Максима Полякова, подготовленные на основании тех же материалов и доказательств, комитет, большинство членов которого, как и Поляков, относятся к фракции Народного фронта, посчитал немотивированными. По мнению Национального антикорупционого бюро, подобные решения выглядят противоречивыми и тенденциозными", - говорится в заявлении.

В то же время в НАБУ подчеркнули, что последнее слово, как по нардепу Розенблату, так и в отношении двух других его коллег из фракции НФ, которых комитет "защитил", - остается за парламентом.

В агентстве призвали парламент большинством голосов поддержать "лишение нечистых на руку коллег неприкосновенности".

"Еще раз подчеркиваем: вся доказательная база, полученная детективами НАБУ законно под процессуальным руководством прокуроров САП, вполне достаточна для принятия решения о снятии с парламентариев депутатской неприкосновенности", - добавили в НАБУ.

Как сообщалось, 7 июля регламентный комитет ВР поддержал представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции БПП Борислава Розенблата.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Представления на первых пятерых народных избранников регламентный комитет рассматривал рассмотреть на заседаниях 3-7 июля.

Комитет не поддержал представления на привлечение к уголовной ответственности Дейдея, Лозового, Довгого и Полякова.

Украинская правда

Темы: НАБУ Верховная Рада неприкосновенность
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